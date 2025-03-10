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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK karşısında seriyi sürdürmek: İşte Solskjaer'in 11'i! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK karşısında seriyi sürdürmek: İşte Solskjaer'in 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Beşiktaş sahasında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı. Teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon deplasman maçlarında umduğunu bulamadı. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:56
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        2

        Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

        3

        Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

        4

        LİGDE 12. RANDEVU

        İki takım Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı takım, 3'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Takımlar 3 müsabaka ise sahadan puanları paylaşarak ayrıldı. Beşiktaş'ın lig maçlarındaki 16 golüne, kırmızı-siyahlı ekip 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        5

        BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANIYOR

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı. Gaziantep temsilcisi ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmaların tamamını 3 puanla kapatan Beşiktaş, oynanan 5 müsabakada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. "Kara kartal", kırmızı-siyahlı takımın filelerini ise 11 kez havalandırdı.

        6

        BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇINI KAZANDI

        Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen "Kara kartal", oynadığı son 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.

        7

        Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 3-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor engelini de 2-0 ile aşarak galibiyet serisini devam ettirdi. Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir namağlup seri yakaladı.

        8

        GAZİANTEP DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

        Teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon deplasman maçlarında umduğunu bulamadı. Ligdeki tek deplasman galibiyetini ilk haftada Sipay Bodrum FK karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece 2 puan topladı. Gaziantep FK, söz konusu süreçte 2 beraberlik alırken, 8 mücadelede ise konuk olduğu rakiplerine mağlup oldu.

        9

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

        10

        3 OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü oyuncu Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu 3 oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde 28. haftada TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

        11

        Mert Günok

        12

        Svensson

        13

        Emirhan Topçu

        14

        Masuaku

        15

        Uduokhai

        16

        Gedson Fernandes

        17

        Chamberlain

        18

        Joao Mario

        19

        Rafa Silva

        20

        Milot Rashica

        21

        Ciro Immobile

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