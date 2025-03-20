Samsun'da kar etkisini sürdürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ve Samsun-İstanbul kara yolunda kar kalınlığı 4 ile 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı.

İki gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran karla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Havza Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolu başta olmak üzere hastane ve okul gibi kamu kurum, kuruluş ve yerleşkelerine giden ana arterlerde temizleme ve tuzla çalışmalarını devam ettiriyor.

Diğer taraftan ilçe esnafı da iş yerlerinin önlerindeki karları temizleyerek sokakları açıyor.