Samsun'a modern ve çok fonksiyonlu hayvan bakımevi yapılıyor

Samsun'un Canik ilçesinde hayvanlara tedavi, besleme ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi amacıyla 10 bin metrekare alan üzerinde bakımevi inşa ediliyor.

Canik Belediyesince yapımı süren hayvan bakımevinde, tedavi, besleme ve rehabilitasyon hizmetlerinin dışında sahiplendirme işlemleri de gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yapımına devam edilen hayvan bakımevi projesinin titizlikle sürdüğünü, tesisin faaliyete geçtiğinde veteriner hekimlerin gözetiminde hizmet vereceğini ifade etti.

Bakımevinde hayvanların cinslerine göre ayrılmış özel bölümlerin, ameliyathanenin, tedavi ve rehabilitasyon alanlarının bulunacağını aktaran Sandıkçı, "İlçemizde hayvan bakımevi yapım çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Can dostlarımızın sağlık ve güvenliği için modern bir tesis kazandırıyoruz." dedi.