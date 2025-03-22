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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü Samsun'da yakalandı

        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Samsun'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:12
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü Samsun'da yakalandı
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        Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Samsun'da gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, organize suç örgütlerine ve firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Interpol tarafından çeşitli suçlardan hükümlü olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan H.K'nin Atakum ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü emniyete götürüldü.

        Hükümlünün 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu ve bu nedenle hakkında 20 yıl hapis cezası verildiği belirlendi.

        Ayrıca, KOM Şube Müdürlüğünce 2009 yılında yürütülen operasyon kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

        Her iki suçtan toplamda 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K'nin ayrıca, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "tefecilik yapmak" suçlarından 42 bin 500 lira adli para cezasının bulunduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 5 Aralık 2022'den bu yana firari olan hükümlü hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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