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        Havza'da Kadir Gecesi idrak edildi

        Kadir Gecesi, Havza'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:10
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        Havza'da Kadir Gecesi idrak edildi
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        Kadir Gecesi, Havza’daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

        Özellikle, Kevser Camisi'ne akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler. Kevser Camisi'nde Havza Müftülüğünce düzenlenen programda Kuranı-ı Kerim tilaveti okunup, hatim duası yapıldı.

        Namaz çıkışı ise Havza Belediyesince vatandaşlara, tatlı, ramazan şerbeti ve lokum ikram edildi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat Ramazan ayının sona ermesinin hüznünü yaşadıklarını belirterek; “Rabbim Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi hürmetine yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. İnşallah Ramazan Bayramını sevdiklerimiz ile geçirmeyi nasip etisin.”dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen ramazanın son günlerini idrak etmekteyiz. Bu gece ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını tebrik ederim.” dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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