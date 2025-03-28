Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Chery'nin yatırım planladığı OSB'de incelemelerde bulundu

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Chery'nin yatırım yapmayı planladığı Samsun'daki Yeni Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Chery'nin yatırım planladığı OSB'de incelemelerde bulundu
        ABONE OL

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Chery'nin yatırım yapmayı planladığı Samsun'daki Yeni Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inceleme yaptı.

        Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesine gelen Muş ile Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

        Mehmet Muş, AA muhabirine, yaklaşık 4 milyon metrekare yeni OSB'nin, Samsun'un merkezdeki en büyük OSB olduğunu söyledi.

        OSB'nin altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Muş, "Yatırımcılara arazi tahsisleri başladı. En önemli üretim merkezi olacak. Deniz bağlantısı var. Şu an Türkiye gündemindeki yabancı yatırımcının da burada yeri ayrılmış vaziyette. Süreçler netleştikçe yerler verilecek ve yatırımlara başlanacak." dedi.

        Muş, OSB'de fabrika yatırımına başlayan firmalar olduğunu dile getirerek, "Çok hızlı şekilde bazı yatırımcılar faaliyete geçiyor. Önümüzdeki yıl veya yıl sonuna doğru burada faaliyete geçecek olan firmalar olacaktır." ifadesini kullandı.

        Eski Çarşamba Şeker Fabrikası'nın da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) tahsisinin yapıldığını vurgulayan Muş, "Onlar da önemli bir yatırım yapacaklar. Şu an güvenlik yuvalarını yapıyorlar. Akabinde fabrikanın temel binalarını yapmaya başlayacaklar. Önümüzdeki yıl orası da faaliyete geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele devam ediyor
        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele devam ediyor
        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Samsun'da Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara ulaşım ücretsiz ol...
        Samsun'da Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara ulaşım ücretsiz ol...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        19 Mayıs ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkuru bayramda hizmet verecek
        19 Mayıs ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkuru bayramda hizmet verecek
        Samsun-Ankara kara yolunda bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Samsun-Ankara kara yolunda bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı