Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da evine girdikleri yaşlı kadını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, evine girerek darbettikleri 77 yaşındaki Servet S'nin 4 bilezik ve 52 bin lirasını alan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da evine girdikleri yaşlı kadını gasbeden 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, evine girerek darbettikleri 77 yaşındaki Servet S'nin 4 bilezik ve 52 bin lirasını alan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Nisan akşamı Gazibeyli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Servet S'nin, camı kırarak içeri giren 2 kişinin kendisini darbedip 4 bileziği ile 52 bin lirasını alarak kaçtıkları ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

        Olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kısa sürede gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Bülent S. (43) ile kız arkadaşı Sevilay Ç'yi (31) yakaladı.

        Şüphelilerden Bülent S'nin mağdurun akrabası olduğu ortaya çıktı.

        Yapılan aramalarda, 4 bilezik şüphelilerin sakladığı yerde bulundu. Jandarma karakoluna götürülen 2 zanlının, 52 bin lirayı ise harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan Sevilay Ç. ile Bülent S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!

        Benzer Haberler

        Samsun'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
        Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil vefatının 58. yılında anıldı
        Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil vefatının 58. yılında anıldı
        Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar Çanakkale'yi gezecek
        Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar Çanakkale'yi gezecek
        Samsun'da inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hastanede hayatını kay...
        Samsun'da inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hastanede hayatını kay...
        Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı"...
        Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı"...
        Bakan Yardımcısı Bağcı: Çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız
        Bakan Yardımcısı Bağcı: Çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız