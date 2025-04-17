GÜNCELLEME - Samsun'da evine girdikleri yaşlı kadını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, evine girerek darbettikleri 77 yaşındaki Servet S'nin 4 bilezik ve 52 bin lirasını alan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Nisan akşamı Gazibeyli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Servet S'nin, camı kırarak içeri giren 2 kişinin kendisini darbedip 4 bileziği ile 52 bin lirasını alarak kaçtıkları ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kısa sürede gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Bülent S. (43) ile kız arkadaşı Sevilay Ç'yi (31) yakaladı.

Şüphelilerden Bülent S'nin mağdurun akrabası olduğu ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda, 4 bilezik şüphelilerin sakladığı yerde bulundu. Jandarma karakoluna götürülen 2 zanlının, 52 bin lirayı ise harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Sevilay Ç. ile Bülent S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.