Samsun'da yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kişi akrabasının evinde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan ve yakınlarının bir televizyon programına çıkarak aradığı kişi, saklandığı akrabasının evinde bulundu.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktekke Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki S.Ö’nün, 5 Mayıs’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı yönünde yakınlarının yaptığı başvuru üzerine çalışma başlattı.

Eşi ve yakınlarının bir televizyon programına katılarak, S.Ö'nün hayatından endişe duyduklarını ve alacaklarını ödemeyen bir kişi tarafından öldürülmüş olabileceğini ifade ettikleri öğrenildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten ekipler, S.Ö'yü gece Düzköy Mahallesi'nde dayısının oğlunun evinde buldu.

Olayla ilgili olarak S.Ö, babası S.Ö. ve dayısı İ.Ö, "iftira ve suç uydurma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.