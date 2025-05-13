Ladik'te Anneler Günü kapsamında eğlence düzenlendi

Ladik Belediyesince Anneler Günü kapsamında eğlence düzenlendi.

Ladik Belediye Düğün Salonu'nda Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar eğlenceli saatler yaşadı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, burada yaptığı konuşmada, anne sevgisinin dünyanın en güçlü en cesur duygusu olduğunu kaydetti.

Anneler Günü'ne özel düzenledikleri etkinlikte kadınları bir araya getirmek istediklerini ifade eden Topal, "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin ve kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Topal, kadınlarla birlikte Anneler Günü pastası da kesti.