Vezirköprü'de Vezir Yolu Kros Yarışları yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Yüzyılı Vezir Yolu Liseler Arası Kros Yarışları gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmalara, kız ve erkek kategorilerinde 10 liseden 100 öğrencinin katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ve okullarına ödülleri törenle takdim edildi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, "İlçemizin tarihi ve turistik yerleşkelerinin tanıtımına katkı sağlamak, gençlerimizin ilçemizin köklü tarihine şahitlik eden gururumuz Köprülü Paşalarımız ve eserlerinin varlığına dikkati çekerek fikir edinmelerini sağlamak, aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde kutlamak amacıyla düzenlenen faaliyetlerden biri de Türkiye Yüzyılı Vezir Yolu Liseler Arası Kros Yarışmasıdır. Dereceye giren öğrencilerimizi ve okullarımızı tebrik ediyor, katılım sağlayan tüm kurum amirlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.