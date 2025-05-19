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        Havza ve Vezirköprü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:53
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        Havza ve Vezirköprü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Havza'da Mehmetçik Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programına geçildi. İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda şiir ve müzik dinletisi, jimnastik, güreş ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

        Programın son bölümünde ise başta Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Garnizon Komutanı Astsubay Emre Sazlıdere tarafından Havza’da spora katkı sunanlara plaket takdim edildi.

        - Vezirköprü

        Vezirköprü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu.

        Törene, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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