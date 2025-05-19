Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Samsun'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da fen lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:35 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Samsun'da öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun'da fen lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Gezeravcı, bir otelde Samsun Aziz Atik Fen Lisesi koordinatörlüğünde 25 ildeki 57 fen lisesinden 66 öğrencinin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Hezarfen Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        "Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu" konferansında yaptığı konuşmada, Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninden bahsetti.

        Son 20 yılda internetin büyük mesafeler aldığını ancak uzay çağının bundan daha hızlı geldiğini ifade eden Gezeravcı, "Yapay zeka bundan çok daha hızlı geliyor. Sanata ilgisi olan bir birey de olabilirsiniz. Bu memleketin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var. Ama hangi alana ilgi duyarsanız duyun yapay zeka ve uzayla ilgili zihninizin bir köşesinde en azından bir fikir beyan edebilecek kadar bir bilginiz olsun." dedi.

        Gezeravcı, öğrencilere bu alanda eğitimin çeşitliliğinin arttığına işaret ederek, "Bu alanda çok fazla yönelebileceğiniz farklı eğitim içeriği mevcut. Buna ek olarak da devletimizin kademe kademe önümüzdeki süreçte üniversitelerimizle birlikte açıklanacak programlarını takip etmeye devam edin." diye konuştu.

        Sunumunun ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Alper Gezeravcı, bir öğrencinin uzayda yapılan deneylerin amaçlarıyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

        "Türk bilim insanları bugüne kadar belki yurt dışındaki muadilleriyle en az eşit değerde belki onlardan daha üst düzeyde çalışmalar ortaya koyabilmiş müstesna bir bilim topluluğu. Ancak sıfır bir mantığıyla uzaya çıkmış ya da çıkmamış yapmış olduğu çalışmalar ne kadar değerli olursa olsun bir asimetrik rekabete maruz kalıyorlardı. Ülkemizdeki tüm deneyler değil ama en azından uzaya götürdüğümüz 13 deneyi kendi alanlarında ona muadil olabilecek çalışmalarda maruz kaldıkları asimetrik rekabetten kurtardık. O çalışmalar alanlarında özgün sonuçlarla çok yakın bir süreçte haziran ayının son haftasında bizzat deneyin sahibi olan hocalarımız tarafından halka açıklanıyor olacak."

        Bir başka öğrencinin "uzayda insanoğlunun kainattaki yeri hakkında ne düşündünüz?" sorusu üzerine Gezeravcı, şu ifadeleri kullandı:

        "İnsanoğlu 70 yıldır uzay alanında faaliyet gösteriyor. 70 yılda uzay teknolojilerini getirmiş olduğumuz ulaşmış olduğumuz seviyeden gurur duyuyoruz öyle değil mi? Sadece biz değil bu alana damga vurmuş ülkeler. İnsanoğlu olarak o uzayın limitini geçtiğiniz andan itibaren aslında ne kadar aciz olduğumuzu bir kere daha idrak ediyoruz. Bugüne kadar keşfedebildiğimizin keşfedemediğimizin yanında denizde kum tanesi olduğunu görmek ve keşfetmeye elverişli keşfedilmesi gereken alanın büyüklüğünü görmek hakikaten insanın zihninin sınırlarını zorluyor. İnsanoğlunun bugüne kadar ulaşabildiği adım atabildiği en uzak nokta neresi? Ay yüzeyi. 384 bin 400 kilometre. En son 1972 yılında gidilmiş. Yaklaşık 53 yıldır hala insan ayağı değmemiş oraya. Şimdi 2026 yılının Haziran ayında tekrardan insan ayak basmayacak ama etrafına gidilip bir tur atılacak. Ardından 2027'de ayak basacak şekilde tekrar gidilecek. Bu süreçte insanoğlunun kudretinin erişebilme imkanının ne derece kısıtlı olduğunu görüyorsun. Daha aşılması gereken çok yer var. Daha keşfedilmesi gereken çok alan var. Onun için uzay alanı deniz derya."

        Gezeravcı, gençlere uzay alanında yapacakları çalışmalar ve seçebilecekleri meslekler hakkında önerilerde de bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey

        Benzer Haberler

        Samsunlu sporcular 19 Mayıs'ı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı
        Samsunlu sporcular 19 Mayıs'ı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı
        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Ulusal Yat Yarışları'nın ödülleri sahiplerini buldu...
        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Ulusal Yat Yarışları'nın ödülleri sahiplerini buldu...
        Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası etabı...
        Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası etabı...
        Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
        Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
        Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Samsun'da yapıldı
        Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Samsun'da yapıldı
        Türk Yıldızları gökyüzüne 'Ay-Yıldız' çizdi
        Türk Yıldızları gökyüzüne 'Ay-Yıldız' çizdi