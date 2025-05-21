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        Samsun Valiliğinden, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

        Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:41
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        Samsun Valiliğinden, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
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        Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koç'un trafikte yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınması olayının bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un, Vezirköprü ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi-Yuvakent Caddesi kesişiminde kapatılan alana araçla girmeye çalıştığı sırada polislerle tartıştığı, kimliğini ibraz etmediği ve mukavemet gösterdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

        Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Koç, hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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