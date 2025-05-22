Samsun'da Çocuk Eğitim Parkı'nda öğrencilere eğitim verilmeye başlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye tarafından çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete girdi.

Fatih Mahallesi'nde yer alan parkta, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan gelen öğrencilere trafik polisleri eşliğinde eğitimler veriliyor.

Çocuklar, trafik kurallarını, yaya geçitlerini, güvenli geçiş yerlerini, araç kurallarını, emniyet kemerinin önemini, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamını öğreniyor, 30 dakikalık teorik ve 30 dakikalık uygulamalı eğitimlerle çocuklar, trafik ortamında kuralları deneyimleme fırsatı buluyor.

Hafta sonları 09.00-18.00 saatleri arasında tüm çocukların kullanımına açık olan parkta, ebeveynleriyle gelen çocuklar zabıta ekiplerinin gözetiminde pedallı araçlara binebiliyor. Dışarıdan akülü araç veya bisiklet gibi araçlar kabul edilmiyor. Çocukların parka ebeveynleri eşliğinde gelmeleri güvenlik açısından tavsiye ediliyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı, okullar kapandıktan sonra da hafta içi ve hafta sonu 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

"Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla hizmet veren park hakkında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Trafik Eğitim Parkı'mız çocuklarımızın kullanımına açıldı. Hafta içi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz, hafta sonu ise tüm çocuklarımız parkımızda vakit geçiriyor. Okullar kapandıktan sonra da çocuklarımız burada vakit geçirebilecek," dedi.

Başkan Kılıç, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanmalarını ve trafik kurallarını öğrenmelerini geleceğimize yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Burada verilen eğitimlerle çocuklarımız hayata hazırlanıyor, bilinçli vatandaşlar olarak hareket etmeyi öğreniyor ve aynı zamanda eğleniyorlar." ifadelerini kullandı.