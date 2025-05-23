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        Samsun'da Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü yapıldı

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:30
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        Samsun'da Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü yapıldı
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

        Tütün İskelesi'nde düzenlenen yürüyüş programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Yürüyüşte, Kurtuluş Yolu'nun kullanacağını belirten Dereci, "19 Mayıs'ta TCG Anadolu gemisiyle başlayan bir güzergah var. TCG Anadolu İstanbul'dan başladı. 81 ilden, 81 gencimiz, TCG Anadolu'ya bindiler. Tütün iskelesine kadar geldiler. Buradan bayrağı bize teslim ettiler. Şimdi aynı bayrağı dağcılık kulüpleri böyle etkinlik düzenleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün izlemiş olduğu güzergahı tekrar ilerleyecekler." dedi.

        Yürüyüşe katılan sporcular ve vatandaşlar, Türk bayrağını Dereci'den teslim aldı.

        Tütün İskelesi'nden başlayan yürüyüş, Havza ilçesinde sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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