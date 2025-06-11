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        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'da düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:30
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
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        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza’da düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmasına katıldı.

        Doğan, Havza Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüştü.

        Ardından Doğan, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ve Havza Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Programda, Havza'da hayata geçirilecek yatırımlar ele alındı, muhtarların ve vatandaşların talepleri dinlendi.

        İlçelerin gelişiminin Samsun’un, dolayısıyla Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Doğan, "Havza'yı daha ileri taşıyacağız ki Samsun daha ileri gitsin, Samsun daha ileri gitsin ki ülkemiz daha ileri olsun." dedi.

        Doğan, vatandaşla birebir temas kurarak yerel yönetim anlayışını güçlendirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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