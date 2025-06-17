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        Samsun'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:13
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        Samsun'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Zeytinlik Mahallesi Baturay Sokak'ta Ş.D'ye (41) ait 3 katlı apartmanın en üst katında elektrik süpürgesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangın sırasında evde bulunan Ş.D, B.D. (11) ile Y.A.D. (17) dumandan etkilendi.

        Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri de yangın sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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