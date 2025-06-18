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        Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:33
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        Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmada yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Enes Karagöl (18), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Alaçam'da 7 Haziran'da, iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından Enes Karagöl, S.K. (20) ve O.K.T. bıçakla yaralanmış, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili S.K. (19), Ü.C.O. (17) ve S.B'yi gözaltına almıştı. Zanlılardan S.K. ve Ü.C.O. tutuklanmış, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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