Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmada yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Enes Karagöl (18), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alaçam'da 7 Haziran'da, iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından Enes Karagöl, S.K. (20) ve O.K.T. bıçakla yaralanmış, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili S.K. (19), Ü.C.O. (17) ve S.B'yi gözaltına almıştı. Zanlılardan S.K. ve Ü.C.O. tutuklanmış, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.