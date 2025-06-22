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        Samsun'da bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandıran 2 zanlıdan biri yakalandı

        Samsun'da bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:21
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        Samsun'da bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandıran 2 zanlıdan biri yakalandı
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        Samsun'da bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerine başvuran B.Ş'ye (52) evlilik vaadiyle 444 bin lira değerinde ziynet eşyası aldıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Samsun Otogarı'nda B.Ş. ile buluşan ve gittikleri AVM'de altınları aldırdıktan sonra B.Ş'yi otogara bırakan 2 şüphelinin, B.Ş'den ayrıldıktan sonra kılık değiştirerek farklı adreslere gittiklerini belirledi.

        Kendisini "J." adıyla tanıtan ve B.Ş'ye evlenme vaadinde bulunan şüphelinin T.I. (28), Ö. adıyla tanıtan şüphelinin ise K.S. (28) olduğu ve her ikisinin de yabancı uyruklu oldukları tespit edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince K.S. yakalanarak gözaltına alındı.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.I'nın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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