Bafra'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Polis tarafından, olay yerinde yapılan incelemelerde, kavgada kullanılan ekmek bıçağı ile sopa parçası ele geçirildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Mevlana Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta daha önce küfürleşme yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ş. (15) ile D.G. (15) arasında yeniden tartışma çıktı.

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