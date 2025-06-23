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        Bafra'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:17
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        Bafra'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mevlana Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta daha önce küfürleşme yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ş. (15) ile D.G. (15) arasında yeniden tartışma çıktı.

        Çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü, şüpheli D.G. ekmek bıçağıyla, Y.Ş'yi kolundan ve bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis tarafından, olay yerinde yapılan incelemelerde, kavgada kullanılan ekmek bıçağı ile sopa parçası ele geçirildi.

        Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan şüpheli D.G'yi kısa sürede yakalayıp işlemleri için emniyete götürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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