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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın küçük izleyicilerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:54
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın küçük izleyicilerle buluşturacak.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden sahnelenecek.

        Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

        "Okulumuz Orman" yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izlenebilecek.

        Galeri
        Galeri

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