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        "Fareler ve İnsanlar" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluşacak

        İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Fareler ve İnsanlar" oyunu, Samsun'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:53
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        "Fareler ve İnsanlar" oyunu Samsun'da sanatseverlerle buluşacak
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        İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Fareler ve İnsanlar" oyunu, Samsun'da sanatseverlerle buluşacak.

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından kaleme alınan "Fareler ve İnsanlar" romanından uyarlanan oyun, İzmir Devlet Tiyatrosunca, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de sahnelenecek eserin yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlenirken, çevirisi ise Zeynep Avcı'ya ait.

        İki perdelik oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımı Akın Yılmaz, müzikleri ise Erşah Gülerbaşlı ile Ari Barokas'ın imzasını taşıyor.

        Eserin konusu özetle şöyle:

        "Hayatlarını kazanabilmek için çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

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