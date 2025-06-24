Samsun'da 108 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 108 bin 600 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Salıpazarı ilçesinde bir iş yeri ile ikamete operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 102 bin 400 boş bandrolsüz, 6 bin 200 de tütün doldurulmuş makaron, elektrikli sigara sarma makinesi, 61 kilogram açık kıyılmış tütün, 27 kilogram paketli bandrolsüz tütün, 4 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ile 17 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. (32) jandarmaya götürüldü.