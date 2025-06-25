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        Vezirköprü'de engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:50
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        Vezirköprü'de engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

        Vezirköprü Engelli ve Ailelerini Destekleme Derneği ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Engelli ve Ailelerine Destek Derneği Başkanı Semra Ersoy, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Pişkinel, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale ve ilçe protokolü üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Dernek Başkanı Semra Ersoy, dernek çalışmalarını tanıtırken, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Vezirköprü’de bu tür anlamlı bir derneğin kurulmasının özel bireyler ve toplum adına büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

        Kaymakam Özgür Kaya da "Vezirköprü'ye ilk geldiğimde engellilerin erişilebilirliği yönetmelik çerçevesinde ilçedeki tüm eksiklikleri tespit ettirip, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazdık. Dolayısıyla tüm kuruluşlar eksikleriyle ilgili resmi yazı ile bilgi sahibi olmuş oldu. Bu eksikleri gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken böyle bir derneğin kurulması bizlere mutluluk veriyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Murat Gül ise konuşmasında, engelli bireyler için yeni yaşam alanları oluşturulacağı müjdesini vererek, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz yenileme çalışmaları kapsamında, Vezirköprü Çamlık Parkı’nda engelli vatandaşlarımız için sosyal yaşam alanları oluşturacağız. Bu özel etkinliğe katkı sağlayan başta Dernek Başkanımız Semra Ersoy olmak üzere tüm dernek üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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