Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Bilkay ve Ketenci ile otomobilde bulunan Levent (57) ve Sevgi Apaydın (50), ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

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