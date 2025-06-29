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        AK Partili Yılmaz'dan Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:43
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        AK Partili Yılmaz'dan Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü mesajı
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        AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, Samsunspor'un yarım asrı deviren şanlı tarihinde nice başarılara imza attığını belirtti.

        Samsunspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda şehrin kalbi, ortak sevinçlerin ve hüzünlerin adresi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kulübümüz kuruluşundan bugüne kadar yaşattığı başarılar, elde ettiği zaferler ve futbol sahnesinde bıraktığı unutulmaz izlerle Samsun'un en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Kırmızı-beyaz-siyah renkler bu şehrin tutkusunu, azmini ve asla vazgeçmeyişini simgelemektedir. Takımımızın 2024-2025 futbol sezonunda gösterdiği üstün performansla Süper Lig'i 3. sırada tamamlaması ve şehrimize UEFA Avrupa Ligi'nde temsil hakkı kazandırması, bu özel yıl dönümüne eklenen en değerli armağanlardan biri olmuştur. Bu tarihi başarı, tüm Samsunluların göğsünü kabartmış ve Samsunspor'un sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettirecektir." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, ebedi hayata irtihal eden Samsunspor sevdalılarını saygıyla andığını ve Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerle kutladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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