AK Partili Yılmaz'dan Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Samsunspor'un yarım asrı deviren şanlı tarihinde nice başarılara imza attığını belirtti.

Samsunspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda şehrin kalbi, ortak sevinçlerin ve hüzünlerin adresi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kulübümüz kuruluşundan bugüne kadar yaşattığı başarılar, elde ettiği zaferler ve futbol sahnesinde bıraktığı unutulmaz izlerle Samsun'un en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Kırmızı-beyaz-siyah renkler bu şehrin tutkusunu, azmini ve asla vazgeçmeyişini simgelemektedir. Takımımızın 2024-2025 futbol sezonunda gösterdiği üstün performansla Süper Lig'i 3. sırada tamamlaması ve şehrimize UEFA Avrupa Ligi'nde temsil hakkı kazandırması, bu özel yıl dönümüne eklenen en değerli armağanlardan biri olmuştur. Bu tarihi başarı, tüm Samsunluların göğsünü kabartmış ve Samsunspor'un sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettirecektir." ifadelerini kullandı.