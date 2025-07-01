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        Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

        Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:57
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        Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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        Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Adnan Topal, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, belediyeye iki kepçe ile greyderin, tamir parasının 22 ayda 10 milyon lirayı aşması nedeniyle alındığını söyledi.

        Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşülerek, ilgili komisyonlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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