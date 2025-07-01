Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşülerek, ilgili komisyonlara sevk edildi.

Belediye Başkanı Adnan Topal, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, belediyeye iki kepçe ile greyderin, tamir parasının 22 ayda 10 milyon lirayı aşması nedeniyle alındığını söyledi.

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