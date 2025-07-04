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        Uzmanından rip akıntısına karşı "panik yapmayın" uyarısı

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli uzmanlar, Karadeniz'de boğulma vakalarında ilk sırada yer alan rip akıntısı karşında panik yapılmaması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:55
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        Uzmanından rip akıntısına karşı "panik yapmayın" uyarısı
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli uzmanlar, Karadeniz'de boğulma vakalarında ilk sırada yer alan rip akıntısı karşında panik yapılmaması uyarısında bulundu.

        Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ile Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğinde görevli gemi adamları, İlkadım ilçesindeki hizmet binasında 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyor.

        Karadeniz ve iç sularda atılmış, saklanmış veya kaybolmuş suç aletleri ile cesetlerin çıkarılması ile arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekipler Samsun, Amasya ve Çorum'daki boğulma olaylarında da hayat kurtarmak için canla başla mücadele ediyor.

        İhbarları değerlendirdikten sonra hızla hazırlanan ekip, Karadeniz ve iç sulardaki olaylara müdahalede bulunuyor.

        Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Cemal Koçak, AA muhabirine, 15 personel ve 5 deniz aracı ile hizmet verdiklerini söyledi.

        Samsun'da yaklaşık 24 kilometrelik sahilde 16 mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirten Koçak, "Bu nedenle çevre illerimizden bir hayli insan bu plajlardan yararlanmak için gelmektedir. İnsanlarımız bazen dalgalı ve rüzgarlı havalarda cankurtaranlarımız ve görevlilerimizin uyarılarına uymayarak denize girmektedir. Eğlenceye gelen hiçbir aileyi gözü yaşlı görmek istemiyoruz. Cankurtaranların olduğu yerlerden denizi girsinler, cankurtaranlarımızın ve görevlilerimizin uyarılarına riayet etsinler." dedi.

        Koçak, boğulma ihbarlarında hızla olay yerine ulaştıklarını kaydetti.

        - "Çeken akıntıya kapılan biri asla panik yapmamalı"

        Sualtı Grup Amiri Komiser Cemil Akkuş ise 30 yıllık meslek hayatında deniz ve dalgıç polisi olarak görev yaptığını anlattı.

        Rip akıntısının "çeken akıntı" olarak da adlandırıldığını dile getiren Akkuş, "Çeken akıntıya kapılan biri asla panik yapmamalı, kıyıya paralel yüzerek akıntının içerisinden çıkması lazım. Eğer panik yaparsa, kıyıya direkt geri yüzmeye çalışırsa bu onu tüketir ve ölümüne sebebiyet olabilir. Rip akıntısı, dalgalar kıyıya gelip geri çekilirken akıntı kanalı oluşturmasıdır. Bu kanalın içine düşen, vakum etkisi yaratırcasına açığa doğru sürüklemeye başlar." diye konuştu.

        Samsun'da rip akıntısının hemen hemen sahillerin tamamında var olduğuna dikkati çeken Akkuş, şunları söyledi:

        "T' diye tabir ettiğimiz kayalık alanda dalgalar geriye çekilemediği için, bu bölgelerde rip akıntısının şiddeti daha da artmaktadır. Bu nedenle özellikle Atakum ilçesinde Golf Kayalıkları ve Polis Okulu arkasında bulunan T'lerin olduğu bölgelerde rip akıntısı haliyle daha kuvvetlidir. Bu bölgelerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım. Rüzgarlı ve denizin dalgalı olduğu havalarda uyarılarımızı vatandaşlarımızın kulak vermeleri, cankurtaranların olduğu bölgede denize girmelerini öneririz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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