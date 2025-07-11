Samsun'da "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" 17 Temmuz'da başlayacak

Samsun'da, "Ritmin ahengiyle kardeşlik" sloganıyla "Uluslararası Halk Oyunları Festivali"nin bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Oyunları Festivali 17 Temmuz Perşembe günü saat 15.30'da Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak.

Ana gösteri merkezi Çobanlı İskelesi olarak belirlenen festival, farklı birçok nokta ve ilçelerdeki etkinlikler ile kültür sanat coşkusunu tüm kente yayacak.

Festivalin resmi açılış programı ise 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da Çobanlı İskelesi'nde yapılacak. Festival boyunca geleneksel danslardan sergiye, stantlardan söyleşilere birçok etkinlik Samsunlularla buluşacak.

Festivale Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ, Letonya ile Kuzey Osetya'dan katılım olacak.

Büyükşehir Belediyesi, festival havasını ilçelere yaymak adına festival programına 6 ilçeyi de dahil etti. Festival kapsamında Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Terme ve Havza'da da halk dansları şöleni gerçekleştirilecek.