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        Samsun'da "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" 17 Temmuz'da başlayacak

        Samsun'da, "Ritmin ahengiyle kardeşlik" sloganıyla "Uluslararası Halk Oyunları Festivali"nin bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:16 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:16
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        Samsun'da "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" 17 Temmuz'da başlayacak
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        Samsun'da, "Ritmin ahengiyle kardeşlik" sloganıyla "Uluslararası Halk Oyunları Festivali"nin bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Oyunları Festivali 17 Temmuz Perşembe günü saat 15.30'da Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak.

        Ana gösteri merkezi Çobanlı İskelesi olarak belirlenen festival, farklı birçok nokta ve ilçelerdeki etkinlikler ile kültür sanat coşkusunu tüm kente yayacak.

        Festivalin resmi açılış programı ise 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da Çobanlı İskelesi'nde yapılacak. Festival boyunca geleneksel danslardan sergiye, stantlardan söyleşilere birçok etkinlik Samsunlularla buluşacak.

        Festivale Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ, Letonya ile Kuzey Osetya'dan katılım olacak.

        Büyükşehir Belediyesi, festival havasını ilçelere yaymak adına festival programına 6 ilçeyi de dahil etti. Festival kapsamında Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Terme ve Havza'da da halk dansları şöleni gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Doğan, "Farklı kültürleri hemşehrilerimizle buluşturacağımız festivalle şehrimizin kültür sanat yolculuğunu ileriye taşıyacağız. Festivali ilçelerimize de yayarak herkesin bu coşkuyu yaşamasını arzu ettik. Hemşehrilerimize kültür sanat dolu 9 gün yaşatabilmek adına hazırlıkları yaptık. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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