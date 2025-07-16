Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Baki Gür'ün (56) kullandığı 55 AGN 048 plakalı traktör, Balcalı Mahallesi'nde fındık tarlasında ilaçlama yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek devrildi.
İhbar üzerine olay sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gür'ün cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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