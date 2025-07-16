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        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:19
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        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Baki Gür'ün (56) kullandığı 55 AGN 048 plakalı traktör, Balcalı Mahallesi'nde fındık tarlasında ilaçlama yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek devrildi.

        İhbar üzerine olay sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gür'ün cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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