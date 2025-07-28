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        Samsun'da otomobille ATV aracı çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:39 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:42
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        Samsun'da otomobille ATV aracı çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Muhammed Recep Ali E'nin (27) kullandığı LL 399 TH yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Fatih Kavşağı'nda Doğan D. (37) yönetimindeki 55 ANZ 132 plakalı ATV aracı ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Furkan E. (25), Hüseyin E. (18), Yelda Poyraz Ö. (29) ve Murat Ö. (32) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan sürücü Doğan D, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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