Samsun'da otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Murat K'nin (28) kullandığı 55 PN 003 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Efile İçel'e (69) çarptı.
Ağır yaralanan İçel, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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