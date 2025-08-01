SMA hastalarının ağızdan kullandığı ilaç Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Samsun'da uygulandı

SMA 2, SMA 3 ve SMA 4 hastalarına yönelik geliştirilen ağızdan alınan ilaç, Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromusküler Polikliniği'nde görevli Dr. Berra Özberk Pamuk, hastanede düzenlediği basın toplantısında, SMA hastalığının bebek ölümlerinin en sık nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Pamuk, 18 yaşını geçen SMA 2, SMA 3 ve SMA 4 hastalarını erişkin nörologda takip ettiklerini belirterek, "SMA'da 40 veya 60 kişide bir taşıyıcılık mevcut. Bu da sık taşıyıcılık demek. Yani 1000 kişiden 26'sında SMA taşıyıcılığı mevcut. 2021'den beri evlilik öncesi ve çocuk öncesi taramalar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılmaktadır. Böylelikle SMA hastalığı önemli oranda önlenmiş oluyor." dedi.

Aynı zamanda taşıyıcı olduğu belirlenen ebeveynlere Sağlık Bakanlığınca ücretsiz tüp bebek hizmeti verildiğini vurgulayan Pamuk, şöyle devam etti: