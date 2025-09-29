Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 12 bin 13 sentetik ecza, 52,82 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

