Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 12 bin 13 sentetik ecza, 52,82 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.