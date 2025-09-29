Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 474 sentetik ecza hapı, 241,20 gram sentetik uyuşturucu, 22,40 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 620 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.