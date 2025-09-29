Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:25 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:25
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 474 sentetik ecza hapı, 241,20 gram sentetik uyuşturucu, 22,40 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 620 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

