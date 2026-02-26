Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı açılacak

Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı yarın açılacak.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile kapalı olan canlı hayvan pazarının 27 Şubat Cuma günün itibari ile yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.



Ülke genelinde bazı bölgelerde şap hastalığı görülmesi üzerine haziran ayından kapatılan pazarın yarın açılacağına işaret edilen açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına ilgili komisyon kararı gereğince canlı hayvan pazarına girişlerde klinik muayene, hayvan pasaportu, sağlık raporu ve benzeri evrakların görevliler tarafından titizlikle inceleneceği ve küpesiz, belgesiz, hastalıktan şüpheli ve aktif hastalık mihrak bölgelerinden gelen hayvanların pazara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.



Alınan komisyon kararına uyulmasının insan ve hayvan sağlığı adına önemli olduğunun altı çizilen açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrollerine kolluk kuvvetleri ile devam edileceği, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre işlem yapılacağı kaydedildi.

