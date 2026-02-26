Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 3 bin 146 sentetik ecza hapı, 90 gram sentetik ecza tozu, 127,26 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

