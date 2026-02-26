Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

Samsun'un Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza uygulandı.



Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.



Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi A.Ş. (56) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesti.



Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kahvede kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira cezai işlem uyguladı. İş yeri sorumlusu C.G. (46) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.



Operasyonda masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 200 liraya el konuldu. ​​​

