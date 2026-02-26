Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        26.02.2026 - 12:13
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen bir araç İlkadım ilçesinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada yaklaşık 530 cep telefonu kılıfı, 40 kart cüzdanı, 30 bluetooth kulaklık, 20 elektronik kalem, 20 taşınabilir şarj cihazı ve 10 bluetooth özellikli yaka mikrofonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

