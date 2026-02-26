Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen bir araç İlkadım ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 530 cep telefonu kılıfı, 40 kart cüzdanı, 30 bluetooth kulaklık, 20 elektronik kalem, 20 taşınabilir şarj cihazı ve 10 bluetooth özellikli yaka mikrofonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. ​​​​​​​

