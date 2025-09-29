Samsun'da evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 9 kilo 660 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve tartı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.