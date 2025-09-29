Samsun'da kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptılar

Samsun'un Havza ilçesinde kış hazırlıklarına devam eden kadınlar kuşburnu marmeladı yaptı.

Kış hazırlıkları kapsamında salçalarını hazırlayan Havzalı kadınlar, bölgede yetişen ve C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunu marmelat yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Pazarlarda ölçeği 1000 ile 1350 lira arasında satılan kuşburnular, kadınlar tarafından evlerde temizlendikten sonra kaynatılıyor, makinadan geçirilerek püre haline getiriliyor, ardından şeker ilave edilip bir süre daha kaynatılarak kavanozlara dolduruluyor.

Kuşburnu marmeladı yapan Nurşen Ergin, uzun süre kaynattıkları kuşburnunu piştikten sonra sıcak şekilde kavanozlara koyup kışın tükettiklerini söyledi.

Ergin, pazardan aldıkları kuşburnunu temizleyip kaynattıktan sonra makinada çektirdiklerini belirterek, "Makinede çektirdiğim kuşburnuna ölçeğine 7 kilo şeker ilave ederek yaklaşık 3 saat daha kaynattıktan sonra şişeliyoruz. Bir ölçek (yaklaşık 11 kilo) kuşburnundan yaklaşık bir kiloluk 21 şişe marmelat çıkıyor." dedi.

Kışlık hazırlıkları kapsamında menemen, konserve ve salça yaptıklarını anlatan Leyla Şimşek ise, "Bundan sonra Allah izin verirse pancar pekmezimizi yapacağız. Kendi yaptığımız bereketli oluyor. Az az çarşıdan almaktansa her zaman elimizin altında oluyor. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız temiz oluyor ve çoluğumuza çocuğumuza bu ürünleri güven içinde yediriyoruz. Ayrıca pazarda bu tür ürünler pahalı." diye konuştu.