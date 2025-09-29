Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda trafik aksadı
Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda yoğunluk yaşandı.
Samsun'dan Kavak istikametine seyreden Özbekistan uyruklu Shermat Norov idaresindeki tır, Yosunlu mevkisini geçtikten sonra Çakallı girişine yakın noktada kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Tırın dorsesinden yola savrulan yük nedeniyle Samsun Ankara kara yolunun Ankara istikametinde 2 şerit ulaşıma kapandı.
Trafik sol şeritten kontrollü sağlanırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
