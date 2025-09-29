Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda trafik aksadı

        Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:41 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:02
        
        Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda yoğunluk yaşandı.

        Samsun'dan Kavak istikametine seyreden Özbekistan uyruklu Shermat Norov idaresindeki tır, Yosunlu mevkisini geçtikten sonra Çakallı girişine yakın noktada kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Tırın dorsesinden yola savrulan yük nedeniyle Samsun Ankara kara yolunun Ankara istikametinde 2 şerit ulaşıma kapandı.

        Trafik sol şeritten kontrollü sağlanırken, Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

