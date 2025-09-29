Samsunspor, Cherif Ndiaye'ye verilen kırmızı karta itiraz etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Cherif Ndiaye'nin cezasına itiraz ettiklerini açıkladı.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının hakem 4'lüsüne tepki gösterdi.

Hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini ileri süren Çapa, "Karşılaşmayı izleyenler, hakemin vermiş olduğu kararların tamamen maçın önüne geçtiğini çok net bir şekilde görmüş oldu. Yaşanan olay, açıkçası sadece sahada değil, devre arasında da hiç beklemediğimiz, futbola hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Televizyonlardaki bazı yorumcu arkadaşları da takip ediyorum, dinliyorum. Kaptanımız Zeki Yavru'nun vermiş olduğu tepkiye biraz fazla tepki gösteriyor. Ama şöyle bir şey var, bir defa, 2 defa, 3 defa canınız acıdığında böyle bir tepki verebilirsiniz. Ama o duruma gelene kadar yapılanlar hiçbir şekilde konuşulmuyor. Oyuncumuz Cherif Ndiaye'ye haksız yere verilen ikinci sarı kart, yemiş olduğunuz birinci golden önceki Zeki'ye yapılan faul, ikinci golden önce Yunus'un herhangi bir faulle ilgisi olmayan bir pozisyonda faul çalınması yani bunlar konuşulmuyor." diye konuştu.