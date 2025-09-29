Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda 11. Çeltik Hasat Günü düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 11. Çeltik Hasat Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:22 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:56
        Bafra Ovası'nda 11. Çeltik Hasat Günü düzenlendi
        Samsun'un Bafra ilçesinde 11. Çeltik Hasat Günü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kelikler Mahallesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar törende yaptığı konuşmada, "Sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp yazın sıcağıyla devam eden sürecin sonunda hasada başlıyoruz. Çiftçilerimiz sadece kendi evlerine değil, ülkemizin ekonomisine de katkı sağlıyor. Çeltik sıradan bir ürün değil bir geçim vesilesi, kültürümüzün parçası ve soframızın bereketidir." dedi.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da tarımın stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, "Pandemi süreci ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bize tarımın önemini gösterdi. Nüfus artıyor, iklim değişikliği tarımsal üretimi tehdit ediyor. Bir karış yer bile boş bırakmamalıyız." diye konuştu.

        Yılmaz, Samsun'un 2024 verilerine göre çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, "220 bin dekarda 173 bin ton üretimimiz var. Bakanlığımızın planlı üretim modeliyle yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerini kullanarak sudan yüzde 70'e varan tasarruf sağlanabilir." ifadesini kullandı.

        Çeltik üreticilerine verilen desteklere değinen Yılmaz, dekar başına temel destek, sertifikalı tohum ve organik tarım desteğiyle toplam 722 lira sağlandığını aktardı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "Bafra Ovası'nda 157 bin dekara çeltik ekildi. Türkiye'nin tükettiği pirincin yüzde 18'ini üretmekten gurur duyuyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından biçerdöverle hasat başlatıldı, "Tarladan Sofraya Resim Sergisi" gezildi ve program pilav ikramıyla sona erdi.

        Bafra Kaymakamı Altınpınar beraberindeki Yılmaz ile bir süre döver biçer makinesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

