Bafra Ovası'nda 11. Çeltik Hasat Günü düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 11. Çeltik Hasat Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kelikler Mahallesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar törende yaptığı konuşmada, "Sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp yazın sıcağıyla devam eden sürecin sonunda hasada başlıyoruz. Çiftçilerimiz sadece kendi evlerine değil, ülkemizin ekonomisine de katkı sağlıyor. Çeltik sıradan bir ürün değil bir geçim vesilesi, kültürümüzün parçası ve soframızın bereketidir." dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da tarımın stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, "Pandemi süreci ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bize tarımın önemini gösterdi. Nüfus artıyor, iklim değişikliği tarımsal üretimi tehdit ediyor. Bir karış yer bile boş bırakmamalıyız." diye konuştu.

Yılmaz, Samsun'un 2024 verilerine göre çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, "220 bin dekarda 173 bin ton üretimimiz var. Bakanlığımızın planlı üretim modeliyle yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerini kullanarak sudan yüzde 70'e varan tasarruf sağlanabilir." ifadesini kullandı.