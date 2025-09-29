Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da komşundan çaldığı altınları kuyumcuda bozdurdu, görüntüler ortaya çıktı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusunun evinden ziynet eşyası çalan şüphelinin, çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:35 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:35
        Samsun'da komşundan çaldığı altınları kuyumcuda bozdurdu, görüntüler ortaya çıktı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusunun evinden ziynet eşyası çalan şüphelinin, çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde 25 eylül tarihinde bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İzmir'de yaşayan ev sahibinin Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.'yı (34) kendisine yardımcı olması için çağırdığını, bu sırada şüphelinin evde bulunan ziynet eşyalarını aldığını tespit etti.

        Çalışmalar sonucu H.K.'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.

        Kuyumcuya ait kamera kayıtlarında şüphelinin kuyumcuya girdiği ve altınları bozdurduğu anlar yer aldı.

        Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

