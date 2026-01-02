Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

        Samsun'da don riski ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:55
        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
        Samsun'da don riski ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine bağlı don riski ve buzlanma nedeniyle saat 20.00 itibarıyla her türlü motosikletin ve kuryelerin trafiğe çıkışının, ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı kısıtlandığı belirtildi.

        Olumsuz hava şartlarının kent genelinde ulaşımı etkilemesi nedeniyle ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edilen açıklamada, buzlanma ve dona karşı sürücüler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada, acil durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

