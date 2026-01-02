Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yangında mahsur kalan çocuğun iş makinesiyle kurtarılması kamerada

        Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan çocuğu polis memurunun iş makinesinin kepçesine binerek kurtarması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:02
        Samsun'da yangında mahsur kalan çocuğun iş makinesiyle kurtarılması kamerada
        Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan çocuğu polis memurunun iş makinesinin kepçesine binerek kurtarması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Şehreküstü Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında binanın 2. katındaki dairede S.B. (24), 3 yaşındaki çocuğu E.M.B. ve engelli M.D. (66) mahsur kaldı.

        Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, iş makinesinin kepçesine binerek dairenin penceresinden S.B'den çocuğunu alarak yere indirdi.

        Daha sonra S.B. ve M.D. de iş makinesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen M.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        S.B. ve E.M.B. ise Ladik Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Öte yandan, bir polis memurunun iş makinesinin kepçesine binerek 3 yaşındaki E.M.B’yi kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

