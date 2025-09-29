Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Samsun'da yapılacak
Denetimli serbestlik uygulamasının 20. yılı kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirilecek.
"Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK & Kamu İş Birliği Sempozyumu" başlığıyla yapılacak "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantıları" 1-2 Ekim tarihlerinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'nde akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.
Toplantıda denetimli serbestliğin dünü, bugünü ve geleceği ele alınacak; kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’ların iş birliği deneyimleri paylaşılacak.
