        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Samsun'da yapılacak

        Denetimli serbestlik uygulamasının 20. yılı kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirilecek.

        Giriş: 29.09.2025 - 14:20 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:20
        Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Samsun'da yapılacak
        Denetimli serbestlik uygulamasının 20. yılı kapsamında düzenlenen bölge toplantılarının dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirilecek.

        "Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK & Kamu İş Birliği Sempozyumu" başlığıyla yapılacak "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantıları" 1-2 Ekim tarihlerinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'nde akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.

        Toplantıda denetimli serbestliğin dünü, bugünü ve geleceği ele alınacak; kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’ların iş birliği deneyimleri paylaşılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

