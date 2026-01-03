Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Nurhan U. (41) yönetimindeki 06 KKC 91 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi'nde yoldan çıkıp tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatih Ç. (40) ve Emir Ç. (22), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.