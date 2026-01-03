Habertürk
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:28
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Nurhan U. (41) yönetimindeki 06 KKC 91 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi'nde yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatih Ç. (40) ve Emir Ç. (22), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

