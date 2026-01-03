Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

