Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.